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Убивал коллег и соперников чужими руками: в Приморье всплыли новые подробности по делу ОПГ «Трифоновские»

Лидера ОПГ Ясина обвинили в двух убийствах во Владивостоке.
Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке завершилось расследование уголовного дела в отношении Александра Ясина. Следствие доказало, что он не только был участником ОПГ «Трифоновские», но и руководил ею после смерти основателя банды Сергея Трифонова. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморью, Александра Ясина обвиняют в бандитизме, незаконном обороте оружия и уклонении от уплаты налогов. После смерти Сергея Трифонова, группировка продолжала свою преступную деятельность. Помимо всего выше указанного, участники вымогали имущество и деньги коммерческих предприятий. Следствие также доказало, что новый лидер банды причастен к двум убийствам.

Одно из них произошло в 2003 году. По версии следствия, Ясин будучи совладельцем научно-исследовательского судна «Академик Виноградов» решил устранить своего коллегу, чтобы полностью завладеть бизнесом. Он разработал план убийства, но всю грязную работу доверил другим участникам ОПГ.

17 января 2003 года глава группировки пригласил второго совладельца судна в кафе. Когда встреча закончилась, мужчина отправился домой в садоводческое товарищество «Иволка» в Надеждинском районе, тут же его и убили с помощью огнестрельного оружия, а от тела избавились.

Еще одно убийство было совершенно в 2005 году. В этот раз Ясину не угодила другая преступная группировка. На почве конфликта «Трифоновские» похитили одного из своих соперников, увезли в гаражный бокс и там же убили.

Отметим, что ранее следователи раскрыли громкое дело 90-х, к которому причастен один из участников «Трифоновских» и бизнесмен Армен Бабакохян. Речь идет об убийстве учредителя кинотеатра «Москва» Олега Сиденко, которого «устранили» в подъезде его собственного дома.

Кроме этого Ясин, будучи учредителем и руководителем коммерческой организации по сдаче в аренду торговых помещений, не предоставил декларации по налогу на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество предприятия, а также занизил налоговую базу 2017, 2018 и 2019 годов. Таким образом сумма задолженности составила не менее 181 миллиона рублей.

Как ранее писала «Комсомолка», сначала внимание ведомств кудоист привлек в марте 2022 года как нерадивый бизнесмен. Ленинский суд Владивостока признал, что ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» на популярном в городе рынке на «Спортивке» — самовольные постройки. Они принадлежат ООО «Буше» (примерно 40% доли владеет подозреваемый). К слову, рабочие приступили к сносу этих торговых центров.

Задержали Ясина 1 апреля, но не из-за незаконности построенных зданий, а из-за подозрений в управлении ОПГ.