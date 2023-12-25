Убивал коллег и соперников чужими руками: в Приморье всплыли новые подробности по делу ОПГ «Трифоновские»

Во Владивостоке завершилось расследование уголовного дела в отношении Александра Ясина. Следствие доказало, что он не только был участником ОПГ «Трифоновские», но и руководил ею после смерти основателя банды Сергея Трифонова. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморью, Александра Ясина обвиняют в бандитизме, незаконном обороте оружия и уклонении от уплаты налогов. После смерти Сергея Трифонова, группировка продолжала свою преступную деятельность. Помимо всего выше указанного, участники вымогали имущество и деньги коммерческих предприятий. Следствие также доказало, что новый лидер банды причастен к двум убийствам.
Одно из них произошло в 2003 году. По версии следствия, Ясин будучи совладельцем научно-исследовательского судна «Академик Виноградов» решил устранить своего коллегу, чтобы полностью завладеть бизнесом. Он разработал план убийства, но всю грязную работу доверил другим участникам ОПГ.
Еще одно убийство было совершенно в 2005 году. В этот раз Ясину не угодила другая преступная группировка. На почве конфликта «Трифоновские» похитили одного из своих соперников, увезли в гаражный бокс и там же убили.
Отметим, что ранее следователи раскрыли громкое дело 90-х, к которому причастен один из участников «Трифоновских» и бизнесмен Армен Бабакохян. Речь идет об убийстве учредителя кинотеатра «Москва» Олега Сиденко, которого «устранили» в подъезде его собственного дома.
Кроме этого Ясин, будучи учредителем и руководителем коммерческой организации по сдаче в аренду торговых помещений, не предоставил декларации по налогу на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество предприятия, а также занизил налоговую базу 2017, 2018 и 2019 годов. Таким образом сумма задолженности составила не менее 181 миллиона рублей.
Задержали Ясина 1 апреля, но не из-за незаконности построенных зданий, а из-за подозрений в управлении ОПГ.