19-летний парень, нуждающийся в медпомощи, пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге приступили к поискам 19-летнего Сергея Муратова. Молодой человек пропал в Чкаловском районе 24 декабря 2023 года. «Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы Сергея: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в темно-синий пуховик, черную кофту, черную футболку, черные джинсы, коричневые ботинки, темно-серую шапку. Парень носит очки.
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 88007005452, 89655333399 или на линию 112.