19-летний парень, нуждающийся в медпомощи, пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге приступили к поискам 19-летнего Сергея Муратова. Молодой человек пропал в Чкаловском районе 24 декабря 2023 года. «Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».