Госслужащего обвиняют в зверском убийстве хозяйки квартиры в Петропавловске

Впрочем, в ходе допроса прокурора и судьи подсудимый, сбиваясь со своей линии защиты, многое вспомнил — и что жена заметила, что с ним что-то не так, и как не мог уснуть, и как пошел на работу, прихватив с собой окровавленные вещи и ножи, чтобы там спрятать. В связи с тем, что подсудимый заявил о провалах в памяти, государственный обвинитель зачитала его признательные показания, данные им в ходе следствия и следственного эксперимента на месте убийства. Тогда он вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Так, следователю он пояснял, что пошел к квартирной хозяйке, чтобы поговорить об отсрочке платежа, так как у него были финансовые трудности.