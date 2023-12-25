Пропавшую вместе с двумя детьми акмолинку нашли

Напомним, заявление об исчезновении женщины с детьми поступило в отдел полиции поселка Бестобе 21 декабря. Старшая дочь пропавшей сообщила, что несколькими часами ранее мама с двумя сестренками вышла от знакомых, но домой так и не вернулась. Ее телефон оказался отключенным. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились в полицию. Сразу после поступления заявления были организованы масштабные поисковые мероприятия: в первую очередь проверена территория населенного пункта, опрошены родные и знакомые Альфии Нуретдиновой. Волонтеры и полицейские распространили в мессенджерах и социальных сетях ориентировки и фото с приметами женщины и детей.