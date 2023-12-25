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В Уфе 41-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Вчера, 24 декабря, около 19:00 41-летний водитель Renault Arkana сбил пешехода на улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
Источник: Госавтоинспекция Уфы

Отмечается, что 63-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате пешеход получила травму ноги и обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.

По факту аварии начато разбирательство.