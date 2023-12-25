В Уфе 41-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Отмечается, что 63-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате пешеход получила травму ноги и обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
По факту аварии начато разбирательство.
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Отмечается, что 63-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате пешеход получила травму ноги и обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
По факту аварии начато разбирательство.