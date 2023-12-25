Автобус сбил людей в Алматы: что известно о состоянии пострадавших

Согласно сообщению ведомства за 25 декабря, лечение получают трое пострадавших.
Так, пациентка 50 лет переведена из реанимации 24 декабря 2023 года в отделение политравмы.
Ее состояние оценивается как тяжелое, с положительной динамикой, клиника шока купирована. У пациентки множественные переломы.
36-летняя водитель автобуса находится на лечении в отделении нейрохирургии.
Ей поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени. Ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное. Получает консервативную терапию.
Мужчине 55 лет также поставлен диагноз ЗЧМТ: ушиб головного мозга легкой степени.
Ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы и с растяжением связочного аппарата шеи находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное.
«Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме».Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Алматы.
Жуткое ДТП в Алматы, унесшее жизни трех человек, произошло вечером 22 декабря 2023 года.
Как стало известно позднее, пассажир ударил женщину-водителя — она потеряла сознание и управление над транспортом. После чего автобус врезался в людей.