В Самарканде обнаружена очередная незаконная майнинг-ферма

В Самарканде обнаружили четвертую за декабрь незаконную майнинг-ферму, использовавшую электроэнергии на 2,5 млрд сумов.
Выяснилось, что 51-летний житель Самарканда организовал на территории своего предприятия незаконную деятельность майнинг-фермы, подключив к городской электросети 10 установок Abtiminer s19 и три криптооборудования Whatsminer M30 в обход прибора учета электроэнергии.
Материальный ущерб, нанесенный предприятию электрических сетей, составил 2 млрд 530 тыс. сумов.
По данному делу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 УК РУз (Кража). Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.