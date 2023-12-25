В Самарканде обнаружена очередная незаконная майнинг-ферма

Выяснилось, что 51-летний житель Самарканда организовал на территории своего предприятия незаконную деятельность майнинг-фермы, подключив к городской электросети 10 установок Abtiminer s19 и три криптооборудования Whatsminer M30 в обход прибора учета электроэнергии.