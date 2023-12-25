В районе Башкирии ввели карантин по бешенству

В указе речь идет деревне Ресмекеево, расположенной в Чекмагушевском районе Башкирии. Карантин действует с 22 декабря. Эпизоотическим очагами признаны территории двух личных подсобных хозяйств Исламовой и Ибрагимова на улице Ресмекей, 18 и 21. Теперь в эту зону могут попасть только специалисты ветслужбы. Вывоз и ввоз, а также лечение восприимчивых животных в зоне карантина запрещены.