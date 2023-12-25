Спасатели рассказали о толщине льда на Воронежском водохранилище

Городские спасатели измерили толщину льда на акватории Воронежского водохранилища. Мощная оттепель повлияла на прочность покрова. На сегодня средняя толщина льда на водоеме составляет от 10 до 12 сантиметров. Более того, во многих местах образовались промоины, представляющие опасность для пешеходов.