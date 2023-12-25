Спасатели рассказали о толщине льда на Воронежском водохранилище

Городские спасатели измерили толщину льда на акватории Воронежского водохранилища. Мощная оттепель повлияла на прочность покрова. На сегодня средняя толщина льда на водоеме составляет от 10 до 12 сантиметров. Более того, во многих местах образовались промоины, представляющие опасность для пешеходов.
Самый слабый лед в районе линии электропередачи, в районе ТЭЦ на левом берегу, вдоль правого берега и под всеми мостами.
Велик риск провалиться в ледяную воду и у Петровского корабля на Адмиралтейской площади.
Спасатели просят не выходить на лед, и особенно тщательно следить за детьми.