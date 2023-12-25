СК начал проверку из-за высадки подростка из автобуса в Дзержинске

Напомним, 23 декабря вечером подросток не смог дождаться нужного транспорта и решил проехать на автоубсе № 15 через Желнино. Однако в пути водитель выключил свет в салоне автобуса и на остановке «41-ый» и приказал юноше выйти из транспорта, угрожая расправой. Подросток вышел.