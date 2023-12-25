В Ростовской области оштрафовали главу администрации Обливского района

В Ростовской области за административное нарушение на 10 тысяч рублей оштрафовали главу Обливского района. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как пояснили в инстанции, чиновника наказали за нарушение местной администрацией порядка расходования межбюджетных трансфертов.
Недочеты в документах обнаружились во время проверки законности и эффективности использования денег, перечисленных на организацию услуг на базе МФЦ в рамках подпрограмм «Социальная поддержка граждан» и «Информационное общество».
Известно, что штраф утвердили 22 декабря 2023 года по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ. При этом постановление в отношении главы администрации в законную силу пока не вступило, и его еще можно оспорить.