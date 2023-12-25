Рецидивист изрезал ножом ухо и нос постояльцу отеля в Петербурге

В Петербурге сотрудники Росгвардии приехали в отель после сообщения о поножовщине. Все случилось 23 декабря после 23 часов. Сотрудники апарт-отеля нажали кнопку сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
— Прибывшему наряду отдела вневедомственной охраны работники заведения сообщили, что между двумя постояльцами во время распития спиртного произошел конфликт, в результате которого один из них схватился за столовый нож, — говорится в сообщении Росгвардии Петербурга.
Виновником случившегося оказался ранее судимый мужчина. Его отвезли в 33 отдел полиции. Из-за поножовщины пострадал его оппонент. Постояльца отеля отвезли в больницу. Врачи диагностировали у мужчины ножевые ранения носа, уха и шеи. С отеля пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Сейчас он проходит лечение.