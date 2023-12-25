За призывы к экстремистской и террористической деятельности осудили жителя Республики Крым

— В суде установлено, что в июле этого года мужчина, находясь на территории Республики Крым, разместил в социальной сети публикацию, содержащую призыв к осуществлению насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности. Кроме того, на своей странице в социальной сети он опубликовал информацию, содержащую высказывания, направленные на оправдание деятельности украинского военизированного объединения «Легион “Свобода России”, запрещенного на территории Российской Федерации. Суд приговорил подсудимого к 1 году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, ему определен штраф в размере 350 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3 года, — говорится в сообщении.