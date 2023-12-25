Рождественский «подарок»: В Кишиневе «заминировали» торговый центр

Рождественский такой «подарочек» жителям столицы. Сообщается об угрозе взрыва в торговом центре Кишинёва. Это ТЦ «Zity mall».
Все, кто находился в здании, были эвакуированы. Саперы приступили в осмотру всей площади здания.
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Рождественский такой «подарочек» жителям столицы. Сообщается об угрозе взрыва в торговом центре Кишинёва. Это ТЦ «Zity mall».
Все, кто находился в здании, были эвакуированы. Саперы приступили в осмотру всей площади здания.