В Алматы отменили обвинение по делу об убийстве 13-летнего подростка в массовой драке

«В соответствии с требованиями статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в досудебном расследовании у нас были очевидные обстоятельства. Сейчас возникает вопрос об ответственности других лиц. В связи с этим, уважаемый суд, прошу перейти к предварительному расследованию, если никто не против», — сказал на суде прокурор Айбар Казезов.