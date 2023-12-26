Условный срок на работы сменили руководителю турфирмы за гибель туриста

В июне 2021 года группа туристов отправилась в сплав по реке Катэн в районе имени Лазо. Во время сплава рафт, на котором плыло 9 человек, столкнулся с деревом. Все туристы упали в воду. Одна из них не смогла выбраться самостоятельно и утонула.