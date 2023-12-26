Условный срок на работы сменили руководителю турфирмы за гибель туриста

Условный срок на принудительные работы сменили руководителю турфирмы за гибель туриста, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В июне 2021 года группа туристов отправилась в сплав по реке Катэн в районе имени Лазо. Во время сплава рафт, на котором плыло 9 человек, столкнулся с деревом. Все туристы упали в воду. Одна из них не смогла выбраться самостоятельно и утонула.
Гендиректор турфирмы не обеспечила безопасность группы, ее сопровождение квалифицированным специалистом, подготовку к маршруту, проведение инструктажа.
Ранее, в октябре этого года, женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако прокурор не согласился с мягкостью наказания и обжаловал приговор.
«Хабаровский краевой суд по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора отменил условное наказание. Осужденная направлена для отбывания наказания в виде принудительных работ в исправительный центр», — сообщает прокуратура Хабаровского края.