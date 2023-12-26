МО РФ: вертолеты ВКС уничтожили технику ВСУ на направлении Сватово — Кременная

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила боевой вылет в направлении Сватово — Кременная зоны проведения cпециальной военной операции. В результате выполнения боевой задачи ударный Ми-28 применил авиационные средства поражения по технике противника», — сообщили в ведомстве.
С помощью средств объективного контроля прикрывающий его работу Ка-52 подтвердил уничтожение техники. После успешного выполнения задачи вся группа вернулась на аэродром базирования.
«Получили задачу на КП уничтожить цель по заранее выданным координатам. Произвели взлет в составе группы, выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет, убыли в зону ожидания. Находясь в зоне ожидания, получили новую цель — уничтожить бронированную технику противника. Вышли в заданный район, уничтожили технику. Боевую задачу выполнили», — рассказал о задании штурман Ми-28 Александр.
«У нас два разведчика, и совместно с нами работал специалист парашютно-десантной службы. Боевые вертолеты зашли на удар, штатно отработали. При совершении маневра разворота в лесополосе, в которой не находится наших подразделений, было замечено движение противника. При отходе отработали туда стрелковым оружием», — уточнил в свою очередь боец спецназа из состава группы огневой поддержки с позывным Артист.