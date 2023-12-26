МО РФ: вертолеты ВКС уничтожили технику ВСУ на направлении Сватово — Кременная

«У нас два разведчика, и совместно с нами работал специалист парашютно-десантной службы. Боевые вертолеты зашли на удар, штатно отработали. При совершении маневра разворота в лесополосе, в которой не находится наших подразделений, было замечено движение противника. При отходе отработали туда стрелковым оружием», — уточнил в свою очередь боец спецназа из состава группы огневой поддержки с позывным Артист.