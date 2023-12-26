Мошенники похитили у пермячки 12 миллионов рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу банды мошенников, похитивших у пермячки 12 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, шестеро участников группы обвиняются в краже денег с банковского счёта и мошенничестве в особо крупном размере.
Как считает следствие, подсудимые в составе преступной группы дистанционным способом похищали деньги с банковских счетов пострадавших.
«Строгая конспирация и четкое распределение ролей обеспечивали невозможность возврата или отмены транзакции по заявлению владельцев. Одни злоумышленники звонили на абонентские номера граждан и, представляясь работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов, сообщали им недостоверную информацию о состоянии денежных средств, находящихся у них на счетах. Другие — отвечали за оформление банковских карт и обналичивание в короткий промежуток времени поступивших денег», — рассказали в прокуратуре.
С мая по июль 2022 года соучастники похитили средства у 12-ти жителей разных городов России. Общая сумма ущерба составила 15 млн рублей. У одной пермячки выманили 12 млн рублей. Уголовное дело передадут в Приволжский райсуд Казани. В ноябре в этот суд из Прикамья уже были направлены дела двух участников этой группы.