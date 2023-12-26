Мошенники похитили у пермячки 12 миллионов рублей

«Строгая конспирация и четкое распределение ролей обеспечивали невозможность возврата или отмены транзакции по заявлению владельцев. Одни злоумышленники звонили на абонентские номера граждан и, представляясь работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов, сообщали им недостоверную информацию о состоянии денежных средств, находящихся у них на счетах. Другие — отвечали за оформление банковских карт и обналичивание в короткий промежуток времени поступивших денег», — рассказали в прокуратуре.