Красноярца приговорили к 1,5 годам колонии за рецидив нетрезвой езды

Выяснилось, что он только 3 недели как вышел из колонии, где отбывал наказание за нетрезвую езду. Управлять автомобилем ему было запрещено еще 3 года, однако мужчина вновь выпил и сел за руль. В отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело.