Красноярца приговорили к 1,5 годам колонии за рецидив нетрезвой езды

Житель краевого центра проведет 1,5 года в колонии строгого режима за езду в состоянии опьянения. У мужчины уже была судимость за совершение подобного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
В декабре прошлого года нетрезвый красноярец ехал на автомобиле «Форд Фокус», принадлежащем его матери. На улице Грунтовая его остановили сотрудники ГИБДД, 25-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством.
Выяснилось, что он только 3 недели как вышел из колонии, где отбывал наказание за нетрезвую езду. Управлять автомобилем ему было запрещено еще 3 года, однако мужчина вновь выпил и сел за руль. В отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело.
Пока расследование уголовного дела продолжалось, в феврале 2023 года мужчина вновь попался правоохранителям. Его остановили на улице Алеши Тимошенкова, нетрезвый красноярец ехал на автомобиле «Мазда Аксела», принадлежащем его супруге.
Свою вину мужчина признал, однако его раскаяние не помогло: суд приговорил любителя нетрезвой езды к 1,5 года колонии строгого режима.