В Зангиате изучают возможное насилие мачехи над 13-летней девочкой

В детский омбудсман от общественных активистов поступило обращение и видео по поводу регулярного физического и психологического насилия над 13-летней девочкой со стороны ее мачехи.
Сообщается, что данное видео было снято в Зангиатинском районе Ташкентской области. В ходе изучения ситуации выяснилось, что на девочку кричала и ругалась супруга ее отца, гражданка С. Ш.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на теле девочки не было обнаружено телесных повреждений.
С подростком провел беседу психолог, также назначен эксперт, который должен определить, подвергался ли ребенок психологическому насилию и его степень.
Назначена экспертиза для оценки психического состояния гражданки С. Ш. Активисты также просят принять меры в отношении отца девочки, гражданина С. С.
Расследование ситуации находится под контролем прокуратуры Зангиатинского района.