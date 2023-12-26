Труп мужчины нашли в казанском кафе

Труп мужчины нашли в кафе на улице Парковой в Казани. На вид погибшему около 40 лет. О бездыханном теле сообщили около 10 часов вечера. По предварительной информации, на теле нет следов насильственной смерти.
Точка общественного питания ежедневно работает до 10, но из-за ЧП им пришлось закрыться раньше. Что стало причиной смерти и причастен ли кто-то к этому, выясняли сотрудники полиции.
Ранее мы писали, что в Казани обнаружили труп мужчины под окнами дома по адресу Амирхана, 109. По предварительной информации, 68-летний мужчина упал с восьмого этажа дома.