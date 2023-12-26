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Летел, не думая о безопасности: водитель грузовика устроил ДТП в Хабаровском крае и сам же пострадал

Водитель грузовика попал в больницу после ДТП на трассе в Хабаровском крае.
Источник: Комсомольская правда

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края произошло серьезное ДТП. Водитель грузовика выехал на встречку и сам в итоге оказался в больнице.

Авария произошла 26 декабря в 11:30 на лесовозной дороге поселка Гатка.

— Водитель грузового самосвала Mercedes, мужчина 1962 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с лесовозом Scania, который двигался в прямом встречном направлении, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

В итоге водитель грузовика получил травмы. Его с травмами увезли в Ванинскую центральную районную больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины и обстоятельства аварии.

Инспекторы просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью, а также здоровьем других людей.