Валютчики из Намангана пытались вывезти 600 тысяч долларов в Кыргызстан

На группу лиц было заведено уголовное дело по статьям за нарушение таможенного законодательства и приготовление к преступлению и покушение на преступление. Наманганский районный суд по уголовным делам приговорил двоих из них к 5 годам лишения свободы, еще двое получили 5 лет и 6 месяцев заключения.