Валютчики из Намангана пытались вывезти 600 тысяч долларов в Кыргызстан

Сотрудники Наманганского областного управления СГБ провели оперативное мероприятие и выяснили, что два жителя Андижана в мае 2023 года получили от предпринимателей в Ташкенте крупную сумму в иностранной валюте. Они отправились в Язъяванский район Ферганской области к своим сообщникам, которые обещали организовать незаконный вывоз иностранной валюты в Кыргызстан.
Злоумышленников задержали во время встречи с подельником-уроженцем Кувасая. Сообщается, что лидер преступной группы также был задержан правоохранителями.
В автомобиле Spark, принадлежавшем одному из злоумышленников, оперативники нашли четыре полиэтиленовых пакета, в которых были спрятаны 590 945 долларов. Валюта, а также автомобиль Spark были изъяты в качестве вещественного доказательства.
На группу лиц было заведено уголовное дело по статьям за нарушение таможенного законодательства и приготовление к преступлению и покушение на преступление. Наманганский районный суд по уголовным делам приговорил двоих из них к 5 годам лишения свободы, еще двое получили 5 лет и 6 месяцев заключения.