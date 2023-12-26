Воронежский СК разберется в истории с похищением 5-летней девочки из кафе

В социальных сетях появилась информация о том, что в воскресенье, 24 декабря, из кафе в Острогожске была похищена 5-летняя девочка. Ребенок был в заведении с родными — бабушкой и дедушкой. Девочку якобы унес отец в сопровождении неизвестных. Отмечалось, что родители ребенка в разводе.