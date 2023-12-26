Воронежский СК разберется в истории с похищением 5-летней девочки из кафе

В социальных сетях появилась информация о том, что в воскресенье, 24 декабря, из кафе в Острогожске была похищена 5-летняя девочка. Ребенок был в заведении с родными — бабушкой и дедушкой. Девочку якобы унес отец в сопровождении неизвестных. Отмечалось, что родители ребенка в разводе.
Во вторник, 26 декабря, в пресс-службе СУ СК по Воронежской области сообщили, что следователи организовали проверку о возможном нарушении прав ребенка. Местонахождение мужчины и его дочери устанавливается. Следователи опросили маму и дедушку девочки. Отец ребенка выходит на связь с сотрудниками правоохранительных органов.
В СК подтвердили информацию о том, что родители девочки разведены.
— Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.