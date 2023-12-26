Жителям Феодосии разрешили вернуться в свои дома после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. Как сообщалось, были эвакуированы жильцы из шести домов. Шесть человек разместились в пунктах временного размещения, остальные — у друзей и родственников.
«После обследования поврежденных домов сотрудниками профильных служб людям разрешили вернуться домой. Они вернулись, — сообщили в мэрии. — Пункт временного размещения закрыт».
В настоящее время коммунальщики продолжают собирать осколки, началось восстановление остекления домов и магазинов. К работе привлечена специальная техника. При помощи кранов окна верхних этажей освобождают от остатков стекол. В целях безопасности ремонтируемые дома огорожены сигнальной лентой.
Также полностью восстановлено движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской.
В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Погиб один человек, четверо получили ранения.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.