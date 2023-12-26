Три легковушки столкнулись в Гродно, пострадали мужчина и женщина

Около 7.30 на пр. Янки Купалы 26-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь со стороны Восточного моста в направлении рынка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями Honda под управлением 51-летней женщины и Audi, за рулем которого находился 34-летний мужчина.