Медики рассказали как спасли 2-летнюю девочку, чуть не замерзшую в сугробе

Свердловские врачи рассказали как спасли двухлетнюю девочку из поселка Красноярка под Серовом, которая в конце ноября провела в сугробе у дома несколько часов в одном памперсе и чуть не погибла от обморожения. Девочка в итоге дважды пережила клиническую смерть, однако выжила и встретит Новый год дома с семьей.