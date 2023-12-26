Медики рассказали как спасли 2-летнюю девочку, чуть не замерзшую в сугробе

Свердловские врачи рассказали как спасли двухлетнюю девочку из поселка Красноярка под Серовом, которая в конце ноября провела в сугробе у дома несколько часов в одном памперсе и чуть не погибла от обморожения. Девочка в итоге дважды пережила клиническую смерть, однако выжила и встретит Новый год дома с семьей.
Рядом с малышкой первыми оказались фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева фельдшерско-акушерского пункта Красноярки. Именно они проводили реанимационные мероприятия, пока на вызов ехала «скорая» из Серова.
Им удалось восстановить слабое сердцебиение, а прибывший медик скорой помощи ввел воздуховод, после чего девочка задышала.
«Здесь же сделали кардиограмму, убедились, что сердечко бьется, и увезли девочку в Серов, в реанимацию», — рассказала Любовь Трофимова.
В пути до больницы девочка пережила еще одну клиническую смерть. В реанимации ребенка принял врач с 45-летним стажем Юрий Скрябин.
«Мы сразу начали реанимационные действия: интубацию трахеи, искусственную вентиляцию легких», — уточнил Юрий.
Когда врачам удалось стабилизации состояния малышки, ее доставили в профильный Краснотурьинский межмуниципальный центр, а еще через трое суток на вертолете санитарной авиации перевезли в детскую больницу № 9 в Екатеринбург.
Сейчас ребенок уже дома. У девочки полностью сохранены все функции. Ее состояние медики контролируют амбулаторно.