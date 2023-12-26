Мошенники рассылают сообщения от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко

«Я тщательно слежу за своей онлайн активностью и призываю вас быть бдительными! Если кто-то из вас получит сообщение или звонок от моего имени со странными вопросами или вопросами о личной информации, пожалуйста, не отвечайте на это», — обращается Игорь Сапко к общественности.