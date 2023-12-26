Мошенники рассылают сообщения от имени пермского омбудсмена Игоря Сапко

Мошенники рассылают сообщения от лица уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.
Об это омбудсмен сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». По его словам, людям стали приходить сообщения от его имени. Их рассылают мошенники с фейкового аккаунта, в котором используют личную фотографию Игоря Сапко.
«Я тщательно слежу за своей онлайн активностью и призываю вас быть бдительными! Если кто-то из вас получит сообщение или звонок от моего имени со странными вопросами или вопросами о личной информации, пожалуйста, не отвечайте на это», — обращается Игорь Сапко к общественности.
Омбудсмен обращает внимание на то, что ещё на прошлой неделе вместе с экспертами обсуждал тему цифровых прав граждан.
«А уже сегодня сам сталкиваюсь с незаконным использованием моих персональных данных. Это в очередной раз подчеркивает важность популяризации культуры цифровой гигиены! Берегите себя и своих близких, в том числе и в цифровом пространстве» — заявил Игорь Сапко.
Напомним, последнее время мошенники часто используют фейковые аккаунты известных пермяков, в том числе — чиновников. Письма злоумышленников уже неоднократно приходили жителям Пермского края от имени министров.