«Ласточка» Магнитогорск-Челябинск застряла в снегу на территории Казахстана

Электропоезд «Ласточка», следующий по маршруту Магнитогорск — Челябинск, встал на перегоне Бускуль-Магнай, который находится на территории Казахстана. По расписанию электричка должна была прибыть 10:56, задержка оставляет более 4 часов.
— 26 декабря в 09:26 местного времени на перегоне Бускуль-Магнай Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задержан пригородный поезд № 7902 сообщением Магнитогорск — Челябинск, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Ранее в Челябинске самолет при посадке въехал в сугроб. Пассажирам пришлось провести в салоне около двух часов. Город тем временем сковывает метель, заметены дороги и тротуары.