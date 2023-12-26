В Уфе осудят бывшего директора «Уфанефтемаш» за невыплату 170 млн налогов

По версии следствия, в 2016—2017 годах мужчина организовал заключение фиктивных договоров с подставными компаниями. Неверные сведения о расчетах по сделкам были указаны в декларациях, в результате чего фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере около 170 млн рублей. На имущество компании и собственность обвиняемого на общую сумму свыше 205 млн рублей наложен арест.