В Уфе осудят бывшего директора «Уфанефтемаш» за невыплату 170 млн налогов

Под суд пойдет бывший директор ООО «Уфанефтемаш» за невыплату 170 млн налогов.
Как сообщают в прокуратуре РБ, утверждено обвинительное заключение по статье «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». Дело в отношении бывшего директора и учредителя компании направлено в суд.
По версии следствия, в 2016—2017 годах мужчина организовал заключение фиктивных договоров с подставными компаниями. Неверные сведения о расчетах по сделкам были указаны в декларациях, в результате чего фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере около 170 млн рублей. На имущество компании и собственность обвиняемого на общую сумму свыше 205 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.