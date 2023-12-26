На екатеринбургском заводе погибла сотрудница, упав с высоты

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 23 декабря женщина упала с высоты в 4,5 метра при уборке в здании выпарной установки. Она трудоустроена аппаратчиком установки опытного производства.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. Установят ответственное лицо, которое осуществляет контроль за соблюдением техники безопасности при осуществлении работ.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге днем 21 декабря на стройке погиб рабочий, упав с высоты четвертого этажа.
Инцидент произошел на строящемся объекте, который расположен на улице Архангела Михаила. Погибший трудился подсобным рабочим в строительной организации.