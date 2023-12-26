Стала известна предварительная причина хлопка газа в жилом доме в Казани

«После всех следственных действий нами будет организовано восстановление системы центрального отопления на полипропиленовом стояке ввиду его повреждения. К сожалению, также произошло затопление нижерасположенных квартир, поэтому до полного высыхания точечно обесточено электричество в нижерасположенных квартирах. После полного высыхания будет проведена ревизия и восстановление электроснабжения», — отметил главный инженер.