В Самаре скончалась журналистка Светлана Колдашова

Самара готовится прощаться с выдающейся журналисткой телеканала «Самара-ГИС» Светланой Колдашовой. Она была опытным журналистом с двадцатилетним стажем, ранее занимавшимся расследованием криминальных событий. Последние два года ее трудовой путь был посвящен проекту «Зоопатруль», посвященному помощи безнадзорным животным.
Прошедший год был испытанием для Колдашовой, так, в ноябре 2022 года она потеряла своего мужа, телеоператора Василия Колдашова.
Прощание с Светланой Колдашовой запланировано на среду, 27 декабря. Церемония состоится в прощальном зале по адресу Дзержинского, 27, с 14:00 до 15:00.
Редакция «Самара-ГИС» выразила глубокие соболезнования семье и близким покойной журналистки. Светлая память о ее профессионализме, отваге и вкладе в развитие местного журналистского сообщества останется в сердцах коллег и тех, кто ценил ее труд.