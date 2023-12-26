Автобус № 50 с пассажирами из-за отказа тормозов въехал в снег в Самаре

Во вторник, 26 декабря 2023 года, в Самаре произошло опасное ДТП — у пассажирского автобуса № 50 отказали тормоза. ЧП произошло в тот момент, когда транспортное средство перевозило полный салон людей.
Судя по видеокадрам, опубликованным в социальных сетях, автобус угодил в снежную полосу у края проезжей части. Пассажиры самостоятельно выбирались из общественного транспорта через снежную кашу.
— Сегодня было волнительно. К счастью, без пострадавших. Специалисты разбираются в случившемся, — написали в телеграм-канале «ПроТранспорт63».
Ситуацию прокомментировал также перевозчик.
— В настоящее время автобус, новый МАЗ, отбуксировали в МАЗ-центр. Специалисты проведут осмотр и проверку всех систем. Пострадавших нет, — сообщили в «Самара Авто Газ».