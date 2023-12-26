Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа, получили до 23 лет

«Как установлено судом, в январе 2020 года Радихон, Метик и Басинский похитили в городе Лиски 34-летнего местного жителя, которого на машине перевезли в жилище одного из похитителей. Потерпевшего избили, вымогая у него под угрозой насилия денежные средства, а также похитили у него телефон. Опасаясь того, что мужчина может сообщить в полицию… его вывезли на автомобильную дорогу в Лискинском районе, где нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Тело убитого сожгли», — говорится в сообщении.