Члены банды, похитившие и сжегшие жителя Воронежа, получили до 23 лет

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к срокам от пяти с половиной до 23 лет колонии трех мужчин, которые похитили ради денег жителя города Лиски, а затем убили его и сожгли, сообщает во вторник прокуратура региона в Telegram.
Приговор 48-летнему Алим-оглы Радихону, 30-летнему Сергею Метику и 45-летнему Андрею Басинскому был вынесен 26 декабря на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Мужчины обвинялись по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «похищение человека группой лиц по предварительному сговору», а также грабеже, вымогательстве и краже.
«Как установлено судом, в январе 2020 года Радихон, Метик и Басинский похитили в городе Лиски 34-летнего местного жителя, которого на машине перевезли в жилище одного из похитителей. Потерпевшего избили, вымогая у него под угрозой насилия денежные средства, а также похитили у него телефон. Опасаясь того, что мужчина может сообщить в полицию… его вывезли на автомобильную дорогу в Лискинском районе, где нанесли ножевые ранения, от которых он скончался на месте. Тело убитого сожгли», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, о причастности фигурантов дела к совершению убийства стало известно лишь спустя четыре месяца, после того, как один из нападавших проговорился о преступлениях своему знакомому. Рассмотрение уголовного дела в суде длилось два года, и в итоге присяжными заседателями был вынесен обвинительный вердикт, согласно которому все подсудимые единогласно признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.
«Суд назначил Радихону наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Метику — 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Басинскому 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.