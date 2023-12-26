На первого вице-мэра Воронежа завели дело за плохую уборку снега

— В городе с начала декабря выпало более двух месячных норм осадков, в основном — за одну неделю. В отличие от обслуживающих жилье организацией, комбинатами благоустройства районов с первых минут снегопада проводился весь комплекс мероприятий по уборке. Это позволило не допустить на основных дорогах образования наката и льда, которые являются самыми опасными для дорожного движения факторами. В результате тяжелейшего труда, который осуществлялся круглосуточно, уже на вторые сутки после окончания снегопада центральные части магистралей были очищены до асфальта. Все время осадков продолжался и вывоз снега, в итоге на полигоны уехал рекордный его объем. В некоторые прошлые годы такой объем снега убирался с улиц города только к весне. Длительность работ по ликвидации последствий разгула стихии, в первую очередь, обусловлена интенсивностью осадков, — отметили в пресс-службе городской администрации.