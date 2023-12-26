На первого вице-мэра Воронежа завели дело за плохую уборку снега

Прокуратура Воронежа возбудила дело в отношении первого заместителя главы города Сергея Петрина об административном правонарушении. При уборке снега были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства во вторник, 26 декабря.
Нарушения в деятельности уполномоченных органов, ответственных за содержание дорог и дворовых территорий в зимний период, были выявлены прокуратурой области в ходе проверки с привлечением сотрудников ГИБДД.
— Снег своевременно не убирался, проезжие части не обрабатывались противогололедными материалами, имелись снежные накаты, значительная колейность, зимняя скользкость. Несвоевременная и ненадлежащая организация работ по уборке снега в городе Воронеже, отсутствие достаточного количества уборочной техники привело к затрудненному движению по автомобильным дорогам, сбоям в работе пассажирского транспорта. Складывающаяся ситуация несла прямую угрозу безопасности участников дорожного движения, — указали в прокуратуре.
Сергею Петрину вменяют ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Первая часть статьи предусматривает штраф до 30 тыс. рублей для должностных лиц.
В пресс-службе мэрии Воронежа также прокомментировали ситуацию:
— В городе с начала декабря выпало более двух месячных норм осадков, в основном — за одну неделю. В отличие от обслуживающих жилье организацией, комбинатами благоустройства районов с первых минут снегопада проводился весь комплекс мероприятий по уборке. Это позволило не допустить на основных дорогах образования наката и льда, которые являются самыми опасными для дорожного движения факторами. В результате тяжелейшего труда, который осуществлялся круглосуточно, уже на вторые сутки после окончания снегопада центральные части магистралей были очищены до асфальта. Все время осадков продолжался и вывоз снега, в итоге на полигоны уехал рекордный его объем. В некоторые прошлые годы такой объем снега убирался с улиц города только к весне. Длительность работ по ликвидации последствий разгула стихии, в первую очередь, обусловлена интенсивностью осадков, — отметили в пресс-службе городской администрации.