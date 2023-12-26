В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть школьницы от пневмонии

В Минздраве Татарстана прокомментировали смерть школьницы в Альметьевске. Напомним, 13-летняя девочка умерла от двусторонней пневмонии.
Признаки болезни у ребенка стали проявляться 20 декабря. После она стала жаловаться на затруднение дыхания. Ее мама решила дать ей средство от кашля, но на утро следующего дня у нее поднялась температура. После этого женщина обратилась в скорую помощь.
В Минздраве республики заявили, что обращение за медицинской помощью было несвоевременным. Каждый такой случай всегда разбирается с привлечением экспертов, проводится проверка. В связи с этим правовую оценку случившегося должны дать уполномоченные органы.
«Случившееся — это большая трагедия для родных и близких. От лица Минздрава региона приносим свои соболезнования», — сообщили «КП-Казань» в пресс-службе ведомства.