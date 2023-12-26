Пять человек погибли при пожаре в туристическом комплексе в Румынии

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара, вспыхнувшего в туристическом комплексе в румынском селе Тохань (уезд Прахова). Об этом сообщает агентство Agerpres.
В туристическом комплексе «Ферма Дачилор» находились 26 человек, приехавшие отметить рождественские праздники. Рано утром 26 декабря в жилом здании комплекса вспыхнул пожар. 18 человек, которые располагались на первом этаже, смогли эвакуироваться самостоятельно. Двое из них госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Спасатели продолжают поиски еще трех постояльцев, которые находились в мансарде.
В тушении пожара были задействованы 14 пожарных машин. Agerpres подчеркивает, что комплекс не имел разрешения на работу от службы пожарной охраны.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара. По одной из версий причиной пожара мог стать поджог.