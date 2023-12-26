Пять человек погибли при пожаре в туристическом комплексе в Румынии

В туристическом комплексе «Ферма Дачилор» находились 26 человек, приехавшие отметить рождественские праздники. Рано утром 26 декабря в жилом здании комплекса вспыхнул пожар. 18 человек, которые располагались на первом этаже, смогли эвакуироваться самостоятельно. Двое из них госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Спасатели продолжают поиски еще трех постояльцев, которые находились в мансарде.