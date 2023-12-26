Ну вас с вашим Новый годом: В аэропорту Кишинева гражданин Украины лишился 10 тысяч евро

20 тысяч евро обнаружили пограничники в Международном аэропорту Кишинева у одного из пассажиров рейса, следовавшего в Варшаву.
Попытку мошеннического вывоза валюты из страны предпринял гражданин Украины. По данным правоохранителей, в ходе проверки ручной клади обнаружили денежную сумму, размер которой превышает лимит, разрешенный к перевозке без декларирования.
Незадекларированные 10 тысяч евро конфисковали, остальные 10 тысяч отдали пассажиру.
Нарушителю грозит штраф. Ведется следствие.
Напомним, по закону, физические лица имеют право перевозить денежные суммы не более 10 тысяч евро (либо их эквивалент) на человека, без предъявления таможенным органам подтверждающих документов.
Источник: rupor.md.