Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ за сутки

Три атаки были отражены на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области, по одной атаке — на Запорожском направлении в районе Вербового и на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червоная Диброва. ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: САЦ М109 Paladin, две САУ «Акация» и гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.
Российские силы средствами ПВО сбили два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Также было перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. На территории Харьковской области, ЛНР и ДНР было уничтожено 24 украинских беспилотника.
25 декабря в Минобороны заявили об уничтожении двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ в зоне проведения спецоперации на Украине.
Живая сила и военная техника ВСУ были поражены за сутки в 113 районах зоны проведения спецоперации, добавили в Минобороны. Ведомство также доложило о перехвате пяти реактивных снарядов HIMARS и уничтожении 40 украинских БПЛА над территорией Харьковской, Запорожской, Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР.