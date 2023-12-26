Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ за сутки

Три атаки были отражены на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области, по одной атаке — на Запорожском направлении в районе Вербового и на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червоная Диброва. ВС РФ ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области.