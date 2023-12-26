Суд отпустил петербуржца, убившего человека из-за самообороны

Красносельский районный суд Петербурга вынес вердикт по поводу инцидента, который произошел 10 октября 2022 года. Все случилось на улице Первого Мая. Между двумя мужчинами началась ссора. Тогда один из них ударил другого ножом в грудь. А также не менее четырех раз — тупым предметом по голове. Смерть наступила сразу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.