В Москве по делу о мошенничестве арестовали бизнес-тренера Сергея Галантера

В Никулинском суде не уточнили деталей уголовного дела в отношении бизнес-тренера. Вместе с тем скандал с его участием начал разгораться в соцсетях осенью этого года. Так, порядка 200 потерпевших заявили, что он обещал инвесторам доходность через свой блог от 7% до 15% в месяц на криптовалюте, но не выполнил свои обещания.