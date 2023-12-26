Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области во время сильного бурана

«26 декабря, в 7.00 утра, они пошли на трассу поймать попутку в сторону в города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали. В данный момент к поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочесывают территорию от села Степное до села Айсары», — пишет издание Alau.kz.