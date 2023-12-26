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Бабушка с внучкой пропали в Костанайской области во время сильного бурана

58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области ищут без вести пропавшую женщину 1965 года рождения и ее 11-летнюю внучку.

«26 декабря, в 7.00 утра, они пошли на трассу поймать попутку в сторону в города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали. В данный момент к поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочесывают территорию от села Степное до села Айсары», — пишет издание Alau.kz.

Фото: Instagram/pso_dos.kst_

В Костанайской области бушует сильная метель. Затрудняют поиски гололед и плохая видимость, отмечают спасатели.

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Жителей Костанайской области попросили не выходить на улицу из-за метели 14:13, 26 декабря 2023.

Полиция предупреждает водителей об опасности выезжать на трассы.

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Публикация от Полиция Департаменті (@polisia_kostanay).

Ранее сообщалось, что в Костанайской области спасатели пришли на помощь сотрудникам скорой помощи с роженицей, которые оказались в снежном плену возле села Костомар. В связи с непогодой сотрудники ДЧС обратились к жителям региона.