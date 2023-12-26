Нижегородский писатель Валерий Шамшурин скончался на 85-ом году жизни

Валерий Шамшурин прославился благодаря литературному творчеству. Работал на Горьковском телевидении, в редакциях газет «Горьковский рабочий» и «Ленинская смена», сотрудничал со многими крупными отечественными журналами и издательствами. Также был главным редактором журнала «Нижний Новгород», членом редколлегии журнала «Роман-газета» и редакционного совета журнала «Роман-журнал XXI век» и главредом журнала «Кириллица».