Нижегородский писатель Валерий Шамшурин скончался на 85-ом году жизни

Почетный гражданин Нижнего Новгорода и Заслуженный работник культуры РФ Валерий Шамшурин скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.
Валерий Анатольевич родился на станции Агрыз Татарской АССР 19 марта 1939 года. В 1961 году окончил историко-филологический факультет Горьковского университета.
Валерий Шамшурин прославился благодаря литературному творчеству. Работал на Горьковском телевидении, в редакциях газет «Горьковский рабочий» и «Ленинская смена», сотрудничал со многими крупными отечественными журналами и издательствами. Также был главным редактором журнала «Нижний Новгород», членом редколлегии журнала «Роман-газета» и редакционного совета журнала «Роман-журнал XXI век» и главредом журнала «Кириллица».
Он является автором гимна Нижегородской области, дважды становился лауреатом премии Нижнего Новгорода, писательских премий Пикуля и Карамзина.
«Бесконечно жаль, что так внезапно оборвалась жизнь настоящего патриота, мудрого учителя и таланта. Искренне соболезную родным и близким Валерия Анатольевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!» — написал Лавричев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта.