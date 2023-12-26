В Ташкенте на одной из свалок 57-летний мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу

Как сообщили UzNews.uz в Генеральной прокуратуре, 57-летний гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 25 и части 1 статьи 97 УК РУз (Покушение на умышленное убийство). У пострадавшей диагностировали ожоги 18% тела, а также травму головы.