В Ташкенте на одной из свалок 57-летний мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что 23 декабря с ожогами госпитализирована 48-летняя Н. У., проживающая на территории пункта приёма бытовых отходов в Яшнабадском районе города Ташкента.
Как сообщили UzNews.uz в Генеральной прокуратуре, 57-летний гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 25 и части 1 статьи 97 УК РУз (Покушение на умышленное убийство). У пострадавшей диагностировали ожоги 18% тела, а также травму головы.
Сообщается, что причиной произошедшего стала ссора 57-летнего мужчины с пострадавшей.