Вспышка COVID в Кишиневе — больница им. Тома Чорбэ переполнена пациентами

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В Кишиневе за последнюю неделю зафиксирован рост числа заболеваний COVID-19, из-за чего два отделения столичной инфекционной больницы имени Тома Чорбэ заполнены пациентами, сообщил заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи муниципия Кишинев Владимир Болокан.
«Сегодня утром в больнице Тома Чорбэ госпитализирован последний пациент. И с сегодняшнего дня мы вынуждены возобновить работу отделения COVID-19 в муниципальной больнице фтизиопульмонологии», — заявил Болокан в ходе еженедельного заседания примэрии Кишинева.
Он также подчеркнул, что за прошедшую неделю увеличилось число случаев заболевания, особенно средней и высокой степени тяжести.