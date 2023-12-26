Вспышка COVID в Кишиневе — больница им. Тома Чорбэ переполнена пациентами

«Сегодня утром в больнице Тома Чорбэ госпитализирован последний пациент. И с сегодняшнего дня мы вынуждены возобновить работу отделения COVID-19 в муниципальной больнице фтизиопульмонологии», — заявил Болокан в ходе еженедельного заседания примэрии Кишинева.