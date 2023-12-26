Непогода сорвала предновогодние мероприятия на севере Казахстана

В Костанайской области тоже разбушевалась непогода. Штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду оставил без электричества более ста населенных пунктов. В Тобыле сорвало кровлю многоэтажки, в Костанае случилось массовое ДТП, а в Лисаковске упала новогодняя ель. Коммунальщики региона работают в сложнейших условиях. А полиция и спасатели в очередной раз просят оставаться дома.