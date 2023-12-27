В Татарстане завели дело после убийства матери участника спецоперации

КАЗАНЬ, 26 дек — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства матери участника СВО возбуждено в Татарстане, главе Следственного комитета РФ будет доложено о ходе расследования, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
«Следственными органами… возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (статья 105 УК РФ — убийство)», — говорится в сообщении.
По информации СК, по подозрению в совершении преступления в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее интернет-издание «Бизнес Online» сообщило, что жертвой стала мать участника СВО из Набережных Челнов. По предварительной информации, она могла получить от сына крупную сумму денег — 450 тысяч рублей, которые и могли стать причиной убийства. По данным издания, убийство, предположительно, совершили молодой любовник женщины из Узбекистана и его брат, которые расчленили тело женщины, вынесли его из квартиры в пакетах и выбросили в канализационный люк в 100 метрах от дома.