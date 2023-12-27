В Татарстане завели дело после убийства матери участника спецоперации

Ранее интернет-издание «Бизнес Online» сообщило, что жертвой стала мать участника СВО из Набережных Челнов. По предварительной информации, она могла получить от сына крупную сумму денег — 450 тысяч рублей, которые и могли стать причиной убийства. По данным издания, убийство, предположительно, совершили молодой любовник женщины из Узбекистана и его брат, которые расчленили тело женщины, вынесли его из квартиры в пакетах и выбросили в канализационный люк в 100 метрах от дома.