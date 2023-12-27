Под Красноярском нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед

«На реке Мендель продолжаются поиски мужчин, которые провалились под лед на снегоходе в Бирилюсском районе. Пока найдено тело одного из рыбаков — это мужчина 1989 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, за прошедшие сутки было выполнено 12 водолазных спусков, обследовано 2000 квадратных метров дна.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на днях рыбаки поехали на снегоходах в местность недалеко от села Новобирилюссы. Трое мужчин поздним вечером решили проверить снасти. Они отправились на реку на снегоходах. По дороге один из снегоходов, на котором сидели двое мужчин, провалился в полынью.