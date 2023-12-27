Под Красноярском нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на днях рыбаки поехали на снегоходах в местность недалеко от села Новобирилюссы. Трое мужчин поздним вечером решили проверить снасти. Они отправились на реку на снегоходах. По дороге один из снегоходов, на котором сидели двое мужчин, провалился в полынью.