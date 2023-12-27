В зоне проведения СВО погиб житель Куединского округа Динар Алимов

Новые потери понес Пермский край в зоне проведения СВО. О гибели земляка Динара Фазитовича Алимова сообщила администрация Куединского муниципального округа.
С погибшим на поле боя солдатом Динаром Алимовым его близкие и родные простились 25 декабря.
«Светлая память защитнику Отечества! Куеды Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах!», — выразила слова соболезнования семье погибшего, родным и близким администрация Куединского округа.
Месяц назад в округе простились с погибшим в специальной военной операции Олегом Макаровым, награжденного орденом Мужества (посмертно).